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Україна завойовує третє "золото" на "Іграх нескорених"

12.1тЧитати матеріал російською

Українець Олександр Гавриленко в Сіднеї виборов третю золоту медаль з пауерліфтингу на міжнародних змаганнях Invictus Games Sydney 2018 ("Ігри нескорених").

Наш атлет був найкращим в усіх трьох спробах, кожна з яких була рекордною для його групи.

Україна завойовує третє "золото" на "Іграх нескорених"

Фейсбук Міністерства оборони України

Україна завойовує третє "золото" на "Іграх нескорених"

Фейсбук Міністерства оборони України

Нагадаємо, що раніше українці Олександр Білобоків та Сергій Ільницький отримали по золотій медалі у змаганнях з веслування на тренажерах, а в перший день Ігор Денис Фіщук взяв "бронзу" у велоперегонах.

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Українці завоювали перше ''золото'' на ''Іграх нескорених''

Invictus Games — міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які заснував у 2014 році британський принц Гаррі, мета змагань — честь військових ветеранів, підтримка їхньої реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені і втратили здоров'я під час військової служби. Нагадаємо, Invictus Games-2018 проходять в Австралії. Україну на змаганнях представляють 15 спортсменів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на змаганнях українців вітають фразою ''Слава Україні!''.

Місце
АвстраліяСідней
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Комментарии на сайте не модерированы
Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Недостатка кандидатов в сборную "непокорённых" на окраине в ближайшее время не ожидается.Что ни день,то очередной зашквар.Скоро нормальным спортом некому будет заниматься.
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коршун федот
коршун федот
Ебанько Михуйло, Зашкварюємо бурятів і шинкуємо мокшву. Гарне добриво для українських чорноземів.
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коршун федот
коршун федот
Мокшва безродна хрюкає з мокшинських болот , але ж козломордна бидломаса це -«Армия-без погон,-Убитые без имен.- Спортсмены без знамен.- Страна без истории, - Народ без имени(украденное)- церковь без благословления Константинополя.- одним словом-тупиковая ветвь истории и цивилизации».(С)
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коршун федот
коршун федот
andreyev andrei, Слава Богу, що не москаль.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
коршун федот, Тебе сделать экспертизу ДНК,любой зоопарк мира обзавидуется.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
А кто их хотел покорить?
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