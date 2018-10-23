Україна завойовує третє "золото" на "Іграх нескорених"

Українець Олександр Гавриленко в Сіднеї виборов третю золоту медаль з пауерліфтингу на міжнародних змаганнях Invictus Games Sydney 2018 ("Ігри нескорених").

Наш атлет був найкращим в усіх трьох спробах, кожна з яких була рекордною для його групи.

Фейсбук Міністерства оборони України

Фейсбук Міністерства оборони України

Нагадаємо, що раніше українці Олександр Білобоків та Сергій Ільницький отримали по золотій медалі у змаганнях з веслування на тренажерах, а в перший день Ігор Денис Фіщук взяв "бронзу" у велоперегонах.

Invictus Games — міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які заснував у 2014 році британський принц Гаррі, мета змагань — честь військових ветеранів, підтримка їхньої реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені і втратили здоров'я під час військової служби. Нагадаємо, Invictus Games-2018 проходять в Австралії. Україну на змаганнях представляють 15 спортсменів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на змаганнях українців вітають фразою ''Слава Україні!''.