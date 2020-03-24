Україна виступила з офіційною заявою про Олімпіаду-2020

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка звернувся до наших спортсменів і тренерів через ситуацію з можливим переносом Олімпіади-2020.

"Я сам був спортсменом. І мені добре зрозумілі думки й очікування атлетів і тренерів, яких турбує питання проведення Олімпійських ігор в Токіо. Протягом 4 тижнів Міжнародний Олімпійський Комітет проаналізує всі можливі варіанти дій. Буде враховано все, що зараз відбувається в світі. Олімпійські гри обов'язково відбудуться в той час, коли ніщо не загрожуватиме здоров'ю всіх учасників, уболівальників, організаторів, всіх людей!" – цитує слова Бубки офіційний сайт НОК України.

Національний олімпійський комітет України Укрінформ

Він також додав, що в ці непрості часи ми повинні берегти своє здоров'я і здоров'я близьких, рідних і оточуючих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд заявив, що Олімпійські ігри 2020 року буде перенесено через пандемію коронавірусу.

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