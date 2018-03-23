УкрEngРус
Регистрация
ЕкономікаШоу

Україна виступила на ЧС без національної символіки: ФЛАУ назвала причину

2.1тЧитати новину російською

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) назвала причину виступу наших спортсменів на чемпіонаті світу в приміщенні в британському Бірмінгемі в нейтральній екіпіровці. Українські легкоатлети виступили в формі чорного кольору, не маючи на неї ніякої національної символіки.

Ірина Геращенко в формі ASICS

AFP

Юлія Левченко в формі ASICS

Reuters

Українські бігунки в формі ASICS

ФЛАУ

За словами представників ФЛАУ той спортивний одяг, який закупила державна установа "Укрспортзабезпечення", не витримувала ніякої критики за зовнішнім виглядом і якістю.

Форма від "Укрспортзабезпечення"

Новини
У збірної України відібрали медалі чемпіонату світу з легкої атлетики

"Федерація вважає, що виступ в такій формі на змаганнях рівня чемпіонату світу неприпустимо. І тому ФЛАУ звернулася в терміновому порядку в корпорації ASICS з проханням надати спортивну форму для атлетів збірної команди України для виступу на чемпіонаті світу в Бірмінгемі. Корпорація ASICS, враховуючи терміни індивідуального виготовлення нової форми, люб'язно надала безпосередньо в Бірмінгем якісну форму загального дизайну", - йдеться в заяві прес-служби ФЛАУ.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що дворазова чемпіонка світу пригрозила федерації легкої атлетики Росії.

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "Обозреватель".

Тема
легка атлетика
Особа
Юлія Левченко
Поділитися у Facebook

Наші блоги