Україна виступила на ЧС без національної символіки: ФЛАУ назвала причину

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) назвала причину виступу наших спортсменів на чемпіонаті світу в приміщенні в британському Бірмінгемі в нейтральній екіпіровці. Українські легкоатлети виступили в формі чорного кольору, не маючи на неї ніякої національної символіки.

Ірина Геращенко в формі ASICS AFP

Юлія Левченко в формі ASICS Reuters

Українські бігунки в формі ASICS ФЛАУ

За словами представників ФЛАУ той спортивний одяг, який закупила державна установа "Укрспортзабезпечення", не витримувала ніякої критики за зовнішнім виглядом і якістю.

Форма від "Укрспортзабезпечення"

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"Федерація вважає, що виступ в такій формі на змаганнях рівня чемпіонату світу неприпустимо. І тому ФЛАУ звернулася в терміновому порядку в корпорації ASICS з проханням надати спортивну форму для атлетів збірної команди України для виступу на чемпіонаті світу в Бірмінгемі. Корпорація ASICS, враховуючи терміни індивідуального виготовлення нової форми, люб'язно надала безпосередньо в Бірмінгем якісну форму загального дизайну", - йдеться в заяві прес-служби ФЛАУ.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що дворазова чемпіонка світу пригрозила федерації легкої атлетики Росії.