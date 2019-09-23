Україна – Сербія: де дивитися онлайн чвертьфінал чемпіонату Європи з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу у вівторок, 24 вересня, проведе історичний для себе чвертьфінал чемпіонату Європи

Турнір у ці дні проходить в Бельгії, Нідерландах, Франції та Словенії.

Підопічні Угіса Крастіньша в бельгійському Антверпені поміряються силами з командою Сербії. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом.

Побачити перший в історії "жовто-синіх" чвертьфінал ЧЄ можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "UA:Перший". Крім того, в прямій трансляції гру покаже Телерадіокомпанія Сербії – РТРС.

збірна України з волейболу CEV

Відзначимо, що балканська збірна вважається явним фаворитом матчу. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,05. А успіх наших хлопців оцінюється котируванням 8,50.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Греції було затримано 10 сирійців, які намагалися незаконно перетнути кордон, видаючи себе за українську волейбольну команду.

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