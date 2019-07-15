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Україна оголосила бойкот Росії, і не зіграє на ЧС із пляжного футболу

10.9т Читати матеріал російською

Збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі на етапі європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2019, який прийме Росія.

Відбір на світову першість нинішнього року пройде з 19 по 27 липня на московській арені "Лужники". Асоціація пляжного футболу України (АПЖУ) ухвалила рішення проігнорувати змагання. "Ухвалено рішення не делегувати збірну України на ці змагання", – наводять текст заяви АПЖУ "РИА Новости".

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збірна України з пляжного футболу

збірна України з пляжного футболу

ФФУ

Такий крок не дозволить нашій збірній виступити на мундіалі-2019 в Уругваї. Турнір відбудеться в Асунсьйоні з 21 листопада по 1 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу стала чемпіоном світу 2019 року серед національних команд, які складені з вихованців дитячих будинків.

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Тема
Пляжний футбол
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Kom AV
Kom AV
Рассмешили!.. Если я ничего не путаю, общее количество финалистов 16. Рейтинг Украины вроде упал за 20 и после отказа упадёт ещё ниже. Так что - что либо, у кого либо выиграть Украине не светило. Теперь можно федерации смело кричать любые агитки, особенно для внутреннего пользования, попутно думая: в финальную часть все равно не прорвёшься, а так хоть денег на поездке в Москву сэкономили.
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Аносов Александр
Аносов Александр
а все равно на последнем месте, можно и не играть
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В Кремле истерика само собой.
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