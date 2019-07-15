Україна оголосила бойкот Росії, і не зіграє на ЧС із пляжного футболу

Збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі на етапі європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2019, який прийме Росія.
Відбір на світову першість нинішнього року пройде з 19 по 27 липня на московській арені "Лужники". Асоціація пляжного футболу України (АПЖУ) ухвалила рішення проігнорувати змагання. "Ухвалено рішення не делегувати збірну України на ці змагання", – наводять текст заяви АПЖУ "РИА Новости".
збірна України з пляжного футболу
ФФУ
Такий крок не дозволить нашій збірній виступити на мундіалі-2019 в Уругваї. Турнір відбудеться в Асунсьйоні з 21 листопада по 1 грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу стала чемпіоном світу 2019 року серед національних команд, які складені з вихованців дитячих будинків.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Пляжний футбол" на сайті "OBOZREVATEL".