Україна оголосила бойкот Росії, і не зіграє на ЧС із пляжного футболу

Збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі на етапі європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2019, який прийме Росія.

Відбір на світову першість нинішнього року пройде з 19 по 27 липня на московській арені "Лужники". Асоціація пляжного футболу України (АПЖУ) ухвалила рішення проігнорувати змагання. "Ухвалено рішення не делегувати збірну України на ці змагання", – наводять текст заяви АПЖУ "РИА Новости".

збірна України з пляжного футболу ФФУ

Такий крок не дозволить нашій збірній виступити на мундіалі-2019 в Уругваї. Турнір відбудеться в Асунсьйоні з 21 листопада по 1 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу стала чемпіоном світу 2019 року серед національних команд, які складені з вихованців дитячих будинків.

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