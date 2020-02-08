UFC 247: де дивитися онлайн, на якому каналі бої Джонс – Рейєс і Шевченко – Чукагян

У суботу, 8 лютого, в американському Х'юстоні відбудеться номерний турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 247.
Турнір примітний тим, що в його рамках відбудуться відразу два титульні бої. У соголовній події за титул чемпіонки у найлегшій вазі поб'ються Валентина Шевченко з Киргизстану та Кетлін Чукагян із США. А в мейнівенте американці Джон Джонс і Домінік Рейес розіграють титул у напівважкій ваговій категорії.
UFC
В Україні побачити UFC 247 можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports. Час початку – о 5:00 неділі, 9 лютого, за київським часом.
Росіяни зможуть стежити за трансляцією на мультимедійній платформі Wink.
У Грузії турнір покаже AdjaraSport.
У Білорусі – VOKA.TV.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов зробив відверте зізнання про власну популярність.
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