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11 лютого • оновлено в 11:08
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У Росії за педофілію посадили спортивного чиновника

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Глава Кіровської федерації карате-кекусінкай Михайло Хурамшін отримав сім років колонії суворого режиму за звинуваченнями у педофілії.

Спортивний функціонер був затриманий у грудні 2018 року за підозрою в сексуальному злочині відносно 11-річної дитини. Суд визнав Хурамшіна винним і відправив його за грати, повідомляється на сайті регіонального Слідчого управління Слідчого комітету. Спочатку йому загрожувало до 20 років в'язниці.

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Михайло Хурамшін

Михайло Хурамшін

kirovsport.ru

Його також позбавили права займатися педагогічною, виховною, тренерською та викладацькою діяльністю з неповнолітніми терміном на три роки з обмеженням свободи строком на один рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції набирає обертів скандал зі зґвалтуванням 10-кратної чемпіонки країни. При цьому тренер спортсменки, якого звинуватили в злочині, визнав, що здійснював дії сексуального характеру відносно підопічної.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
карате
Місце
Росія Кіров
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
В живот деток целовал... Никого не напоминает? =))
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фил филька
фил филька
Pruglo Sergey, мне напомнило вот это у обоза: "Замучал до смерти 2-летнего пасынка: в Киеве суд вынес скандальное решение по насильнику. 5:32, 14.01.2020" а тебе?))
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Он не педофил, а чадосластец. Где возмущение ЛГБТ и требование освободить кремлёвского узника?
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