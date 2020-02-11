У Росії за педофілію посадили спортивного чиновника

Глава Кіровської федерації карате-кекусінкай Михайло Хурамшін отримав сім років колонії суворого режиму за звинуваченнями у педофілії.

Спортивний функціонер був затриманий у грудні 2018 року за підозрою в сексуальному злочині відносно 11-річної дитини. Суд визнав Хурамшіна винним і відправив його за грати, повідомляється на сайті регіонального Слідчого управління Слідчого комітету. Спочатку йому загрожувало до 20 років в'язниці.

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Михайло Хурамшін kirovsport.ru

Його також позбавили права займатися педагогічною, виховною, тренерською та викладацькою діяльністю з неповнолітніми терміном на три роки з обмеженням свободи строком на один рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції набирає обертів скандал зі зґвалтуванням 10-кратної чемпіонки країни. При цьому тренер спортсменки, якого звинуватили в злочині, визнав, що здійснював дії сексуального характеру відносно підопічної.

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