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23 вересня • оновлено в 00:15
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У Росії помер дворазовий олімпійський чемпіон

1.3т Читати матеріал російською

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з кінного спорту з виїздки, заслужений майстер спорту СРСР Іван Кизимов помер на 92-му році життя, повідомляє Федерація кінного спорту РФ.

Про місце і час прощання зі спортсменом повідомлять пізніше.

Іван Кизимов - дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу, п'ятиразовий срібний призер і триразовий бронзовий призер чемпіонатів Європи. Сім разів він був чемпіоном СРСР. Після Олімпіади 1976 року в Монреалі Кизимов займався тренерською роботою, деякий час працював зі збірною СРСР.

У 2003 році на честь Кизимова назвали петербурзьку дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву.

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Тема
кінний спорт
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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