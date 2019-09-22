У Росії помер дворазовий олімпійський чемпіон

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з кінного спорту з виїздки, заслужений майстер спорту СРСР Іван Кизимов помер на 92-му році життя, повідомляє Федерація кінного спорту РФ.

Про місце і час прощання зі спортсменом повідомлять пізніше.

Іван Кизимов - дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу, п'ятиразовий срібний призер і триразовий бронзовий призер чемпіонатів Європи. Сім разів він був чемпіоном СРСР. Після Олімпіади 1976 року в Монреалі Кизимов займався тренерською роботою, деякий час працював зі збірною СРСР.

У 2003 році на честь Кизимова назвали петербурзьку дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву.

Новини У Росії помер чемпіон світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний норвезький триразовий олімпійський чемпіон з біатлону помер у віці 49 років. У спортсмена залишилися дружина і двоє дітей.

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