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У Росії марафон завершився смертельною трагедією

2.2тЧитати матеріал російською

У селі Ширяєве (Самарська область) на лижному марафоні "Самарська лука-2019" помер один зі спортсменів. Забіг був на 40 кілометрів.

Володимир Красовський

Володимир Красовський

syzran-small.ru

Лижник пройшов перші п'ять кілометрів дистанції, після чого втратив свідомість. Медична бригада, яка прибула на місце події, констатувала його смерть. Причини трагедії не повідомляються.

"Під час гонки раптово пішов із життя Володимир Красовський. Зупинилося серце... Йому було всього 35 років. Навіть не хочеться в це вірити. Життєрадісний, чуйний, добрий, справедливий, серйозний на тренуваннях - таким ми його запам'ятаємо на все життя", - йдеться в некролозі видання syzran-small.ru.

Відзначається, що Красовський мав медичний допуск і раніше брав участь у змаганнях.

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Тема
лижні гонки
Місце
РосіяСамара
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