У Росії бійцю MMA присудили поразку через пісню, під яку він вийшов

Російському бійцю MMA Михайлу Коробкову присудили поразку через пісню "Люцифер" групи "Корозія металу", під яку він вийшов на ринг проти Султана-алі Давудова.

Як повідомляє інформагентство Чемпіонат, фінальний поєдинок Гран-прі "Донський отаман", який пройшов у Воронежі, закінчився внічию, але після невеликої паузи переможцем був оголошений московський боєць Давудов. Публіка почала відкрито висловлювати своє невдоволення у відповідь на це рішення, що змусило піднятися на сцену організатора турніру Антона Фетисова.

Михайло Коробков

"Ви можете кричати зараз, але можу сказати одне: ця людина вийшов на ринг під пісню зі словами "Мій король – Люцифер". Завтра вийде під "Мій король – Чикатило" або "Мій король – Гітлер"? Не за це помирали мої предки! Є речі, важливіші за пояси", – заявив він.

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