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25 лютого • оновлено в 16:40
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У Росії бійцю MMA присудили поразку через пісню, під яку він вийшов

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Російському бійцю MMA Михайлу Коробкову присудили поразку через пісню "Люцифер" групи "Корозія металу", під яку він вийшов на ринг проти Султана-алі Давудова.

Як повідомляє інформагентство Чемпіонат, фінальний поєдинок Гран-прі "Донський отаман", який пройшов у Воронежі, закінчився внічию, але після невеликої паузи переможцем був оголошений московський боєць Давудов. Публіка почала відкрито висловлювати своє невдоволення у відповідь на це рішення, що змусило піднятися на сцену організатора турніру Антона Фетисова.

Михайло Коробков

Михайло Коробков

"Ви можете кричати зараз, але можу сказати одне: ця людина вийшов на ринг під пісню зі словами "Мій король – Люцифер". Завтра вийде під "Мій король – Чикатило" або "Мій король – Гітлер"? Не за це помирали мої предки! Є речі, важливіші за пояси", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гігантського сумоїста покарав крихітний суперник за понти перед боєм.

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Тема
MMA
Місце
Росія Воронеж
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Махно Володимир
Махно Володимир
какие же русские идиоты! тупицы одним словом!
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