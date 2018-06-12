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Було 19 місяців: у родині олімпійського чемпіона з США сталося горе

5.1тЧитати новину російською

У сім'ї чотириразового чемпіона світу та олімпійського чемпіона-2010 американського гірськолижника Боде Міллера трапилася трагедія. 19-місячна дочка спортсмена потонула в басейні.

Лікарі намагалися врятувати життя крихітки, але безуспішно, йдеться в повідомленні AP.

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У своєму Instagram-акаунті Боде опублікував фото доньки і попросив не турбувати його сім'ю в цей скорботний час.

Instagram-аккаунт Боде Міллера

"Ми спустошені. Наша дівчинка, Еммі, померла вчора. Її любов, її світло, її дух ніколи не будуть забуті. Наша сім'я шанобливо просить поважати наше приватне життя в цей болючий час", - написав спортсмен.

Поліція проведе розслідування інциденту для з'ясування обставин трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі помер 23-річний чемпіон України.

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Тема
гірськолижний спорт
Місце
США
Об'єкт
смерть
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