Головна Новини
10 червня • оновлено в 15:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

У присутності Конора: українка з 13-м розміром грудей дебютує в MMA

3.6т
Читати матеріал російською

Українська модель з 13-м розміром грудей Міла Кузнєцова проведе свій дебютний бій за правилами змішаних єдиноборств у вересні 2020 року в Таїланді.

"Як тільки відкриють міжнародне авіасполучення, відлітаю до Таїланду, де починаю підготовку до бою. Буду займатися під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова, якого за стиль ведення бою в світі змішаних єдиноборств називають українським Макгрегором", – цитує слова дівчини видання Чемпіонат.

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

@ mila_kuznetsova10

Організатором бою є російський блогер Максим Мернес, який вже довгий час живе на острові Пхукет. Він розповів, що хоче зробити почесним гостем поєдинку зірку MMA Конора МакГрегора.

"Міла проведе показовий бій. Шукаємо для неї суперницю зі схожими параметрами. Зараз у нас є три варіанти: американка, росіянка і британка. В якості почесного гостя збираємося запросити Конора МакГрегора. Шоу плануємо на вересень. Сподіваюся, остаточно визначимося з датою в липні. Гонорари учасникам шоу заплатимо в криптовалюті", – сказав блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше між Аскаром Можаровим і Максимом Мернесом виник конфлікт, в ході якого українець побив росіянина через образи на свою адресу.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
MMA
Особа
Конор МакГрегор
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
7
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,2 млн осіб, загинули – більше 411 тисяч.

  • В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області підтвердили понад 100 випадків за добу.

  • Китай засумнівався в походженні коронавірусу і заявив, що країна просто першою його знайшла.

  • Вчені визначили групу крові, яка захищає від зараження COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ювентус
VS
Милан
Победа Ювентуса с форой (-1)
1.96 Сделать ставку
Фенербахче
VS
Кайсериспор
Кайсериспор с форой (+1.5)
2.02 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Гамбург
Инд. тотал Динамо Дрезден больше 1
2.40 Сделать ставку
Зандхаузен
VS
Арминия
Победа Арминии с форой (0)
1.66 Сделать ставку
AGO
VS
Nemiga
Победа Nemiga
1.55 Сделать ставку
Валенсия
VS
Леванте
Тотал больше 3
1.94 Сделать ставку
Гранада
VS
Хетафе
Тотал меньше 2
1.74 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Лейпциг
Обе забьют и тотал больше 3.5
2.06 Сделать ставку
Белененсеш
VS
Гимарайнш
Белененсеш не проиграет
2.08 Сделать ставку
Севилья
VS
Бетис
Обе забьют
1.80 Сделать ставку