Головна Новини
30 грудня • оновлено в 15:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

У Москві в страшному ДТП розбився відомий чемпіон

8.5т
Читати матеріал російською

Колишній гравець збірної Росії з мініфутболу Кирило Погорєлов загинув, розбившись в страшному ДТП в центрі Москви.

Кирило Погорєлов

Кирило Погорєлов

Асоціація міні-футболу Росії

Як повідомляє ТАСС, інцидент стався 29 грудня близько 5 ранку. Машина BMW Погорєлова з незрозумілої причини виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася лоб в лоб з автомобілем таксі Toyota. Після цього Toyota протаранила ще одну машину Kia Rio. В результаті трагедії загинув Кирило Погорєлов, водій і пасажир третьої машини.

Відео страшного ДТП:

Новини
23-річний аргентинський футболіст трагічно загинув на вечірці

На місці ДТП

На місці ДТП

РІА Новини

Кирило Погорєлов в 2008 році став чемпіоном Європи у складі молодіжної збірної Россіі з мініфутболу. За дорослу команду він провів кілька товариських матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський наставник по боксу Валерій Дербін, який тренував Миколу Валуєва, розбився в страшному ДТП в Санкт-Петербурзі.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
21
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги