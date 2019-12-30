У Москві в страшному ДТП розбився відомий чемпіон

Колишній гравець збірної Росії з мініфутболу Кирило Погорєлов загинув, розбившись в страшному ДТП в центрі Москви.

Кирило Погорєлов Асоціація міні-футболу Росії

Як повідомляє ТАСС, інцидент стався 29 грудня близько 5 ранку. Машина BMW Погорєлова з незрозумілої причини виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася лоб в лоб з автомобілем таксі Toyota. Після цього Toyota протаранила ще одну машину Kia Rio. В результаті трагедії загинув Кирило Погорєлов, водій і пасажир третьої машини.

Відео страшного ДТП:

На місці ДТП РІА Новини

Кирило Погорєлов в 2008 році став чемпіоном Європи у складі молодіжної збірної Россіі з мініфутболу. За дорослу команду він провів кілька товариських матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський наставник по боксу Валерій Дербін, який тренував Миколу Валуєва, розбився в страшному ДТП в Санкт-Петербурзі.

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