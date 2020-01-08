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8 січня • оновлено в 23:22
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У МОК зробили заяву щодо відсторонення Росії від Олімпіади

3.1т
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не стане розглядати питання участі російських атлетів в Олімпіадi-2020 до рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), повідомляє Reuters.

Марк Адамс

Марк Адамс

scoopnest.com

Прессекретар МОК Марк Адамс заявив, що організація прийме рішення щодо спортсменів з Росії після вердикту CAS. Суд розгляне скаргу російської сторони, яка не погодилася з рішенням виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), який усунув Росію від участі в великих міжнародних стартах терміном на чотири роки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) прийняв рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіаду і чемпіонати світу.

Пізніше стало відомо, що покарання не торкнеться чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Крім того, в WADA розповіли про умови участі РФ в ЧС-2022.

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Автор
Максим Богданов
Теми
МОК допінговий скандал
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