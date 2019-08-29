У Києві та Одесі пройшли відбори Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style – міжнародне змагання з вуличного танцю, де кожен може проявити та показати саме свій стиль танцю та індивідуальність, а головними суддями є публіка, яку учасники намагаються вразити.

По всьому світу проходять відбіркові турніри, де публіка обирає переможців від кожної країни, щоб потім на Світовому Фіналі у Парижі коронувати єдиного світового чемпіона чи чемпіонку Red Bull Dance Your Style 2019.

В Україні міжнародне змагання проходить вперше! Відбіркові турніри уже пройшли у Одесі та Києві. На київському відборі, що проходив в межах "Реп Шмеп Йо Кураж Базар” на ВДНГ, було справді гаряче, адже кращі київські танцівники різних стилів та напрямків змагались між собою в батлах один на один – аби визначити, хто ж продовжить боротьбу у міжнародному змаганні Red Bull Dance Your Style.

Київський відбір зібрав кращих танцівників: Nickelodeon , Armo , Pristash , Kim , Darina Maltseva , Kate Luzan , Dash , Kajan , Ponka , Anatoliy Sachivko , bboy Easy Den , Miss N , Prokop та Diana Kolesnik. І ще два учасника відбору були визначені прямо на місці перед основним змаганням. Ними стали Yourock та B AH.

Публіка надзвичайно енергійно та гаряче зустрічала усіх учасників, а кожен батл став видовищним змаганням різних стилів та імпровізацій! До того ж, танцівникам доводилось не лише вражати публіку, яка є суддями у цьому змаганні, а й швидко пристосовувати свій стиль та рухи до несподіваного музичного плейліста - від останніх світових хітів до давньої класики. Подолавши довгий шлях від одної восьмої, у фінальному батлі зустрілись інь та ян – Armo та Diana. Між танцівниками розігралась справжня вистава протистояння, та все-таки глядачі віддали перевагу Armo, і саме він продовжить боротьбу на Національному Фіналі.

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"Їхав сюди за перемогою. Нещодавно повернувся з подорожі, дуже заряджений позитивом та силою, і знав, що прийду сюди здивувати багатьох людей, тому що це моя стихія. Дуже багато було серйозних опонентів, і я поважаю кожного з них, тому я просто надіявся на атмосферу та музику, що було на висоті, тому, мабуть, я і виграв! Авжеж я сподіваюсь на перемогу на Національному фіналі! Навіщо туди йти, якщо не сподіватися на перемогу?!" - ділиться враженнями переможець київської кваліфікації Armo (Роман Чухманенко).

Нагадаємо, що на одеській кваліфікації перемогу здобув Hmel _Mad_State, і він на Національному фіналі складе компанію Armo та переможцям наступних кваліфікації.

Попереду ще Харків (30 серпня) та Дніпро (14 вересня)!

Вже цієї п’ятниці, 30 серпня о 18:00, змагання продовжиться третім відбірковим турніром у Харкові в Парку Горького:

у харківському відборі змагатимуться 16 танцівників різних стилів, таких яких house dance, hip hop, dancehall, locking, waaking, breaking та інші.:

Nickelodeon, Di, Lanya, Odinets, Romazan, Roni, Katia, Flem, Yulia Santos, Panda, Komix та інші, а також ще два учасника будуть визначені на місці. Хто стане переможцем вирішить публіка!

Red Bull Dance Your Style — це насамперед свобода самовираження для танцюристів. Вони можуть показати все, що вміють, і виразити свою особистість у танцювальних поєдинках один на один. Це розвага, невимушена і непередбачувана, тут немає тиску журі — адже переможець визначається миттєвим голосуванням присутніх глядачів. Тут немає продуманої заздалегідь хореографії — танцівники повинні захопити й вразити аудиторію, швидко пристосовуючи обраний стиль до несподіваного музичного плейліста, від останніх світових хітів до давньої класики. Той, хто покаже найкрутіші па у взаємодії з ритмом, текстом та інструментальним супроводом, і зуміє вразити юрбу та здобути її голоси, стане коронованим переможцем!

В Україні відбіркові турніри проходять у Одесі (11 серпня), Києві (17 серпня), Харкові (30 серпня) та Дніпрі (14 вересня). За допомогою глядачів у кожному відборі визначають одного фіналіста, всього чотири, які продовжать свою боротьбу 22 вересня на Національному Фіналі у Києві. Ще 7 учасників національного фіналу будуть запрошені головним куратором проекту в Україні - Максимом Оробцем a.k.a. Maximus. А 12-е місце у Національному фіналі розіграють за допомогою Wildcard – журі обере кращого танцівника чи танцівницю серед присутніх на події. А дівчат під час змагання підтримує ТМ "Kotex", яка надає впевненості танцівницям і дозволяє відчути свободу рухів за допомогою активності, з інноваційною технологією Kinect, в зоні "Kotex Active".

Головне змагання – Національний Фінал - та визначення єдиного переможця, який представлятиме Україну на Світовому Фіналі у Парижі, відбудеться 22 вересня у Києві, та збере кращих танцюристів та танцюристок зі всієї країни.

Після проведення понад 60 подій у понад 30 країнах по всьому світу, перший Світовий фінал Red Bull Dance Your Style відбудеться 12 жовтня у мецці європейського вуличного танцю, місті мистецтва, вечірніх вогнів і любові — Парижі. Сценою цього видатного змагання кращих у вуличному танці стане перлина французької історії, відомий у всьому світі культовий квартал La Grande Halle de la Villette.

Париж — завжди хороша ідея, а от як щодо суддівства на міжнародному фестивалі вуличного танцю на один вечір? Заплануйте уже подорож до Парижа, щоб взяти участь у виборі першого за всі часи чемпіона світу у конкурсі Red Bull Dance Your Style!

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