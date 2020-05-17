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18 травня • оновлено в 02:12
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У будинку ексзірки MLB Карла Кроуфорда потонули жінка і 5-річна дитина

10.2т
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У будинку зірки Американської ліги бейсболу (MLB) Карла Кроуфорда потонули п'ятирічна дитина і 24-річна Бетані Лартіго.

У будинку ексзірки MLB сталася смертельна трагедія

Загибла Бетані Лартіго і особняк, де сталася трагедія

Загибла Бетані Лартіго і особняк, де сталася трагедія

The Sun

Як повідомляє The Sun, Кроуфорд організував вдома невелику вечірку з шести осiб. В процесі стався трагічний інцидент: п'ятирічна дитина впала в басейн, а дівчина, що знаходилася поблизу, кинулася його рятувати. Обидва захлинулися. Прибулим медикам не вдалося повернути їх до життя.

Бетані Лартіго

Бетані Лартіго

facebook / Bethany Lartigue

Бетані Лартіго

Бетані Лартіго

facebook / Bethany Lartigue

Бетані Лартіго

Бетані Лартіго

facebook / Bethany Lartigue

Бетані Лартіго

Бетані Лартіго

facebook / Bethany Lartigue

Як повідомляв OBOZREVATEL, рекордсмен світу з плавання в холодній воді Микола Петшак потонув під час тренування в Єнісеї.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
бейсбол
Місце
США
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