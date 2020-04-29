Тягали по асфальту: в Росії напали на бійця ММА, який записав образливу пісню про Хабіба

Російський боєць змішаних єдиноборств, який записав образливу пісню про чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, Дмитро Кузнєцов заявив, що на нього було скоєно напад.

"Вчора мене здивував незрозумілий випад. Тепер кожен буде намагатися мене побити і принизити? Цього разу 5 осіб, наступного скільки буде? Не впевнений, що це дрібне хуліганство можна вважати за спробу розправи – занадто невпевнено, швидко, мабуть було страшно, що вас зловлять. Навіщо ви тягали мене по асфальту і рвали одяг на мені – незрозуміло", – підписав Кузнєцов пост у себе в Instagram.

Дмитро Кузнєцов @anubisway

Він зазначив, що ця ситуація не злякає його і не змусить відступити від своїх поглядів.

"Зі впевненістю скажу – залякати мене не вийде, які б методи ви не вибрали, бо я вільний, щоб жити, я вільний, щоб померти. Головне – залиште мою сім'ю в спокої, не розумію навіщо приплітати людей, які ніякого відношення до цієї історії не мають. Ніякої заяви в поліцію від мене не буде, вибачень теж, бо немає, за що. Мої наміри і дух не похитнути", – підсумував боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кузнєцов опублікував пісню "Король лицемірства", яка є яскраво вираженими випадом на адресу Нурмагомедова, у себе в YouTube.

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