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29 квітня • оновлено в 11:53
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Тягали по асфальту: в Росії напали на бійця ММА, який записав образливу пісню про Хабіба

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Російський боєць змішаних єдиноборств, який записав образливу пісню про чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, Дмитро Кузнєцов заявив, що на нього було скоєно напад.

"Вчора мене здивував незрозумілий випад. Тепер кожен буде намагатися мене побити і принизити? Цього разу 5 осіб, наступного скільки буде? Не впевнений, що це дрібне хуліганство можна вважати за спробу розправи – занадто невпевнено, швидко, мабуть було страшно, що вас зловлять. Навіщо ви тягали мене по асфальту і рвали одяг на мені – незрозуміло", – підписав Кузнєцов пост у себе в Instagram.

Дмитро Кузнєцов

Дмитро Кузнєцов

@anubisway

Він зазначив, що ця ситуація не злякає його і не змусить відступити від своїх поглядів.

"Зі впевненістю скажу – залякати мене не вийде, які б методи ви не вибрали, бо я вільний, щоб жити, я вільний, щоб померти. Головне – залиште мою сім'ю в спокої, не розумію навіщо приплітати людей, які ніякого відношення до цієї історії не мають. Ніякої заяви в поліцію від мене не буде, вибачень теж, бо немає, за що. Мої наміри і дух не похитнути", – підсумував боєць.

Шах і мат. Кричіть про хайп і моє лицемірне поведінку, упускаючи головне. Прочитайте все, що написали за останні дні в коментарях. Я не будував з себе святого і не пропонував брати з мене приклад. Все що я зробив-це публічно показав ваше нутро, агресію, яка сидить всередині вас. Можна було пройти повз, посміятися, дискутувати, критикувати без погроз і ненависті. Може я поганий, але не прикидаюся тим, ким не є. До сих пір не зрозуміли сенс всього цього? Заздрість? Смішно. Вся історія пов'язана з @khabib_nurmagomedov, тому що фанати інших героїв не надсилали б мені погрози про розправу і згвалтуванні моєї сім'ї у мене ж на очах. Ось про який вплив йдеться! Ми живемо не в кам'яному столітті, щоб вирішувати питання грубою силою. Вчора мене здивував незрозумілий випад. Тепер кожен буде намагатися мене побити і принизити? Цього разу 5 осіб, в наступний скільки буде? Не впевнений, що це дрібне хуліганство можна вважати за спробу розправи - занадто невпевнено, швидко, мабуть було страшно, що вас спіймають. Навіщо ви тягали мене по асфальту і рвали одяг на мені-непонятно.Реально чи хотіли зґвалтувати?) Подряпати, отримав в голову і що далі? Дивні люди. Єдину машину батька, яку він використовує для роботи привели в не придатні вид, благо Камрі надійна і міцна машина, навіть скла нормально розбити не змогли. Якби не вийшов з машини - на мені б і сліду не залишилося. Все це дрібниці, садна заживуть, машину батька полагоджу, зароблю і подарую нову, принципово не @toyotarussia, не тих Амбассадор ви вибираєте. Загалом зі мною все добре, ніби ходив малину в городі собірать.С упевненістю скажу-залякати мене не вийде, які б методи ви не вибрали, бо я вільний, щоб жити, я вільний, щоб померти. Головне - залиште мою сім'ю в спокої, не розумію навіщо приплітати людей, які ніякого відношення до цієї історії не мають. Напевно, доведеться переїхати подалі від батьків, для їх безпеки. Ніякої заяви в поліцію від мене не буде, вибачень теж, бо нема за що. Мої наміри і дух не похитнуть. #anubis #hypocrisyking #khabibdiss

Публікація від Anubis (@anubisway)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кузнєцов опублікував пісню "Король лицемірства", яка є яскраво вираженими випадом на адресу Нурмагомедова, у себе в YouTube.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
MMA
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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Комментарии на сайте не модерированы
1982 Далимир
1982 Далимир
Если бы не эта статья большинство и не знала бы кто это такой.Вывод:хайп.
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