Турнір з карате завершився масовою бійкою тренерів і суддів

Турнір по карате в Ташкенті завершився масовою бійкою тренерів і суддів.

Інцидент стався на Кубку Узбекистану. За інформацією РІА Новини, в бійці взяли участь судді та тренери. Причиною конфлікту стало невдоволення роботою арбітрів.

За підсумками розслідування суддя федерації карате був відсторонений від роботи на два роки, тренер федерації Сурхандарьинской області - на три роки, а тренер спортивного клубу Ташкентської області - на два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня в Росії дагестанський футболіст мерзенним вчинком спровокував масову бійку на матчі.

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