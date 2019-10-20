Турнір з карате завершився масовою бійкою тренерів і суддів

Турнір по карате в Ташкенті завершився масовою бійкою тренерів і суддів.
Інцидент стався на Кубку Узбекистану. За інформацією РІА Новини, в бійці взяли участь судді та тренери. Причиною конфлікту стало невдоволення роботою арбітрів.
За підсумками розслідування суддя федерації карате був відсторонений від роботи на два роки, тренер федерації Сурхандарьинской області - на три роки, а тренер спортивного клубу Ташкентської області - на два роки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня в Росії дагестанський футболіст мерзенним вчинком спровокував масову бійку на матчі.
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