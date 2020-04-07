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7 квітня • оновлено в 11:55
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Турнір UFC 249 відбудеться на приватному острові

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Глава UFC Дейна Уайт заявив, що близький до оренди приватного острова, на якому має пройти турнір UFC 249.

Як повідомляє інформагенція TMZ, його точне місце розташування залишається невідомим, а до офіційного оголошення про угоду залишилося декілька днів. Поєдинки на острові будуть проходити протягом двох місяців на щотижневій основі.

Дейна Уайт

Дейна Уайт

talkSPORT

Уайт також заявив, що медичні працівники будуть ретельно перевіряти всіх учасників турніру – від персоналу до бійців. Їхнє здоров'я є його головним пріоритетом.

Нагадаємо, що головним поєдинком UFC 249 мав стати поєдинок Хабіба Нурмагомедова та Тоні Фергюсона, але росіянин послався на карантин у країні, неможливість її покинути і відмовився виходити в октагон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабібу офіційно знайшли заміну на бій з Тоні Фергюсоном.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особа
Тонi Фергюсон
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