Це все Порошенко та велосипед: 5 найяскравіших зашкварів українського спорту в 2019-му

Боромир або Капітан Пікар не втрималися б, побачивши ці одіозні пригоди українського спорту в минулому році. Обійняти та плакати, панове.

Хоча від провалів не застрахований ніхто, але в цих випадках на українські команди та спортсменів дивитися особливо боляче. І в першу чергу не через невдачі, а через абсурдність і треш самих ситуацій. Конфлікти через гроші з публічними погрозами, закулісні ігри та одіозні антирекорди - OBOZREVATEL згадує найгарячіші зашквари українського спорту в 2019-му.

Грати не за збірну, а зі збірною... і опинитися під загрозою пропуску Олімпіади

Хто влип: Еліна Світоліна

Що сталося: на початку року Світоліна не зіграла за збірну України на Кубку Федерацій, викликавши подив та гнів уболівальників

У чому сіль: Еліну звинуватили в навмисному "зливі" збірної через власні фінансові умови, на які не погодилась Федерація тенісу України

Головний фейспалм: Світоліна не змогла взяти участі в іграх збірної 6-9 лютого, але 13 лютого зіграла на турнірі в Досі

У це важко повірити, але найкраща тенісистка України та одна кращих українських спортсменок за останні роки може пропустити Олімпіаду-2020! І не обійшлося без скандалу, коли Світоліну запідозрили в ухилянні від виклику в збірну України.

2019-й - далеко не найкращий рік у відносинах Еліни Світоліної та збірної України facebook.com/elinasvitolinaofficial

Збірна України готувалася виступити на найважливішому для неї турнірі - Кубку Федерацій, але напередодні навколо цієї теми розгорівся справжній кадровий скандал. Еліна Світоліна нібито не хотіла грати за збірну (називалися різні причини, в тому числі й фінансові), що викликало справжні розбірки між ФТУ та представником тенісистки Стефаном Гуровим. В результаті офіційною версією стала травма шиї та плеча Еліни, але осад залишився великий (особливо після того, як через 5 днів після турніру в Польщі Світоліна вийшла грати (і успішно) на турнірі одиночного розряду в Досі)...

Хоча пізніше скандал вщух та начебто забувся, але недавно виконавчий директор ФТУ чітко нагадав: якщо Світоліна не гарантує виступів за збірну, то не зможе зіграти на Олімпіаді. І тепер вдуматися тільки - за Україну на ОІ не зіграє найкраща тенісистка через лютневий скандал, особисті інтереси (не тільки самої Еліни) і закулісні ігри. "Відмінно"!

"Це я купив тобі велосипед": треш і скандал від президента

Хто влип: вже екс-президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко

Що сталося: Башенко вступив в конфлікт з велосипедисткою Ганною Соловей після перемоги тієї на Європейських іграх 2019

У чому сіль: в процесі з'ясування відносин Башенко не соромився грубіянити Соловей, заявляючи про покупку Ганні велосипеда і погрожуючи її вигнати зі збірної України

Головний фейспалм: в інтерв'ю одному з телевізійних каналів Башенко дав коментар, за всіма ознаками, в нетверезому стані та запропонував журналістці поцілуватися

Це був ще той треш: спортсменка виграє золоту медаль, але потім замість приємних моментів керівник федерації грубіянить їй і погрожує вигнати. Ситуація з розряду "на голову не налазить".

Олександр Башенко після скандалу з Ганною Соловей став менш веселим xsport.ua

А все почалося ще з одного парадоксу: після перемоги Ганни Соловей президент Федерації велоспорту України (ФВУ) в Facebook привітав з перемогою... голову Київської міської федерації велоспорту, який, за словами Соловей, ніяк не причетний до цього результату та навіть ніколи не траплявся їй на очі. Після цього під постом з привітаннями розпочалися розбірки, хто та як причетний до перемоги Соловей, де Башенко явно перегнув палицю з погрозами на адресу велосипедистки.

Ситуація набрала резонансу національного масштабу (що підтримку Ганні висловив навіть тодішній міністр спорту України Ігор Жданов), і за скандал взялися великі ТВ-канали. У сюжеті СТБ під час розмови з журналісткою на її зауваження про "можливий нетверезий стан" (що небезпідставно) Башенко запропонував тій поцілуватися, щоб визначити наявність запаху алкоголю...

В результаті через деякий час Олександр Башенко був звільнений з поста ФВУ. Але в світі українського велоспорту його пам'ятатимуть ще чимало як головного "жартівника" 2019-го.

Ганна Соловей виграла "золото" Європейських ігор 2019, що стало кінцем кар'єри Олександра Башенко в велосипедному спорті noc-ukr.org

"Чому ми з росіянами стали ворогами? Тому що, наприклад, нашому президенту потрібна була димова завіса"

Хто влип: боксер середньої вагової категорії Олександр Гвоздик

Що сталося: в одному з інтерв'ю Гвоздик зробив немаленький політичний "камінг-аут" з російським присмаком

У чому сіль: Гвоздик вперше досить широко розкрив свої політичні міркування, неприємно здивувавши українців

Головний фейспалм: війна на Донбасі потрібна була Петру Порошенку, щоб спокійно грабувати Україну

Рвонуло тоді знатно: в статусі чемпіона світу за версією WBC Гвоздик вирішив "розкласти по поличках" ситуацію з війною на Донбасі та відносинами з Росією. Але вийшло зашкварно.

Олександр Гвоздик один з небагатьох спортсменів, хто сміливо говорить про політику

Варто визнати, що в праві мати свою думку та погляд (в чомусь обгрунтований) десь Гвоздик говорить і правильні речі, які пересічному українському патріоту боляче сприймати. Але ось щодо війни з Росією вийшло, що нарівні з "керівництвом Росії" в ній винен і Петро Порошенко як президент України, і розпалив її спеціально для полегшення грабунку країни! Ух-хххххх!

"Ось чому ми з росіянами стали ворогами? Тому що, наприклад, нашому президенту потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати нашу країну. Як варіант", - сказав Гвоздик в інтерв'ю ua.tribuna.com. - "Я не знаю, які там тонкощі. Але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території". І звідти ж: "Хто винен у війні? Винні обоє (Путін та Порошенко. - прим. ред.). Думаєте, Порошенко з Путіним не на зв'язку? Я вас благаю".

Нажаль, але тут концепція "спортпозаполітикою" поглинула весь будь-який аналіз ситуації та визнання агресії Росії, зробивши Гвоздику чималий зашквар.

Подвійна ганьба в Лізі Європи: спочатку отримати 8 м'ячів, а потім - не вийти з групи

Хто влип: "Динамо" Київ

Що сталося: київське "Динамо" провалило єврокубки в 2019-му, "пробивши" чергове дно

У чому справа: "біло-сині" вдруге в історії примудрилися не вийти з групи Ліги Європи, а в попередньому розіграші поступилися "Челсі" сумарно 0:8

Головний фейспалм: в групі ЛЄ двічі не змогли обіграти середняка Швейцарії

На це боляче було дивитися: колись найсильніший клуб України та півфіналіст Ліги чемпіонів не зміг вийти з групи Ліги Європи (другорядного єврокубка) з командами Данії, Швеції та Швейцарії. І це все після весняних 0:8 від молодого "Челсі"...

Футболісти "Динамо" в 2019-му регулярно хапалися за голову після результатів своїх матчів facebook.com/elinasvitolinaofficial

Що й казати - ситуація просто принизлива для "Динамо". За рік команда тільки регресувала, зробивши безглузду заміну головного тренера і прийшовши до того, що має істотний баланс у вигляді декількох легіонерів. Ну а одна перемога в 6-ти матчах групи з домашньою нічиєю з "Лугано" - це можна прирівняти до "остаточної капітуляції".

Незабаром Олімпіада, але збиратися натуди можна й без грошей

Хто влип: українські спортсмени відразу декількох видів спорту

Що сталося: кілька українських спортивних федерацій позбулися фінансування для підготовки своїх спортсменів і проведення змагань

У чому сіль: спортсмени отримали несподівані та великі проблеми в рамках підготовки до Олімпіади-2020, яка пройде вже влітку

Головний фейспалм: спортсмени виявилися без грошей серед іноземних зборів з проблемами повернутися додому

Працювали-працювали, Олімпіада вже на горизонті, і під кінець року головне фінансування зникає... Подив, здивування та страх за виступ на найближчому ОІ - так український спорт ще не закінчував календарний рік.

Ситуація змусила відразу 5 спортивних федерацій (регбі, хокею, боксу, баскетболу та легкої атлетики) звернеться з відкритим листом до Президента України в зв'язку зі складною фінансовою ситуацією через припинення фінансування. У підсумку доводиться скасовувати збори і виїзди за кордон на будь-які змагання, а президент ФЛАУ (федерації легкої атлетики) Ігор Гоцул навіть заявив, що через проблеми з фінансами деякі спортсмени не мали можливості повернутися додому. І це все на тлі великої важливості періоду кінця 2019-го і початку 2020-го - передолімпійського сезону, який є ключовим у процесі підготовки до Олімпіади...

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!