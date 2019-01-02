''Це дивно'': президент UFC розповів про переговори з Мейвезером

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт дійсно вів переговори з легендою боксу Флойдом Мейвезером. За словами функціонера, він пропонував американцю спробувати себе у змішаних єдиноборствах.

"Я вже говорив Флойду, що якщо він хоче битися, то йому доведеться їхати до нас. Це справедливо. Більшість людей стверджують, що він один з найвеличніших в історії, але чому ми продовжуємо йти до нього і робити те, що він хоче? Якщо хочеш битися – бийся. Прийди і візьми свої гроші. Так, я обговорював це з Мейвезером, а потім він змінив курс на Японію. Це дивно", – цитує Уайта tofight.ru.

Флойд Мейвезер Instagram Флойда Мейвезера

Як повідомляв OBOZREVATEL, Флойд Мейвезер переміг японського кікбоксера Теншіну Насукаву в поєдинку за правилами боксу, який відбувся в Токіо 31 грудня. Американський боксер виявився сильнішим технічним нокаутом вже в першому раунді виставкового бою.