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''Це дивно'': президент UFC розповів про переговори з Мейвезером

1.7тЧитати матеріал російською

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт дійсно вів переговори з легендою боксу Флойдом Мейвезером. За словами функціонера, він пропонував американцю спробувати себе у змішаних єдиноборствах.

"Я вже говорив Флойду, що якщо він хоче битися, то йому доведеться їхати до нас. Це справедливо. Більшість людей стверджують, що він один з найвеличніших в історії, але чому ми продовжуємо йти до нього і робити те, що він хоче? Якщо хочеш битися – бийся. Прийди і візьми свої гроші. Так, я обговорював це з Мейвезером, а потім він змінив курс на Японію. Це дивно", – цитує Уайта tofight.ru.

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Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

Instagram Флойда Мейвезера

Як повідомляв OBOZREVATEL, Флойд Мейвезер переміг японського кікбоксера Теншіну Насукаву в поєдинку за правилами боксу, який відбувся в Токіо 31 грудня. Американський боксер виявився сильнішим технічним нокаутом вже в першому раунді виставкового бою.

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Тема
UFC
Особа
Флойд Мейвезер
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