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Топовий боєць UFC побив суперника під час інтерв'ю - момент потрапив в ефір

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Топовий боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хорхе Масвідаль напав на Леона Едвардса під час телеінтерв'ю після турніру UFC Fight Night 147 в Лондоні.

Масвідалом нокаутував Даррена Тілла, а Едвардс за очками переміг Гуннара Нельсона.

Хорхе побачив Леона, підійшов до нього і несподівано завдав кілька серйозних ударів, поставивши йому розсічення над лівим оком.

"Я навіть не можу повірити, що таке сталося. UFC потрібно провести роботу над тим, щоб таке лайно не траплялося на наших турнірах", - прокоментував епізод президент UFC Дейна Уайт.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що бразильський боєць змішаного стилю (MMA) Мікель Перейра своєю технікою викликав справжній фурор на турнірі Road FC.

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Тема
UFC
Місце
АнгліяЛондон
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