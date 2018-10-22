''Тільки початок!'' Збірна України тріумфально повернулася з Юнацької Олімпіади

Збірна України у понеділок, 22 жовтня, повернулася на батьківщину з Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року, які відбулися у Буенос-Айресі. Наші співвітчизники завоювали на змаганнях 23 медалі — сім золотих, вісім срібних і вісім бронзових.
Як зазначив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook президент Федерації дзюдо України Роман Насіров, цей успіх є доказом сили української нації.
"Наші хлопці і дівчата привезли 23 медалі! Змагалися у 22 видах спорту. Важкі тренування, воля до перемоги, підтримка тренерів і вболівальників дали фантастичний результат. Наш дзюдоїст Олег Вередиба на Юнацькій Олімпіаді здобув першу медаль і завоював "бронзу", і це — тільки початок. Вітаю збірну із завершенням змагань! Ви — круті!" — написав Насіров.
Наводимо список медалістів збірної України
Золоті медалі:
Катерина Чорній — фехтування (особисті змагання у жіночій шпазі та командна першість)
Назар Чепурний — спортивна гімнастика (командна першість із мультидисциплін гімнастики)
Іван Тищенко — академічне веслування (чоловіча одиночка)
Валерія Іваненко — легка атлетика (метання молота)
Михайло Кохан — легка атлетика (метання молота)
Ярослава Магучіх — легка атлетика (стрибки у висоту)
Срібні медалі:
Денис Кесіль — плавання (200 м баттерфляєм)
Анастасія Прозорова — бадмінтон (командна першість)
Софія Лискун — стрибки у воду (вишка, 10 м)
Оксана Чудик — вільна боротьба (вагова категорія до 65 кг)
Назар Чепурний — спортивна гімнастика (опорний стрибок)
Христина Погранична — художня гімнастика (багатоборство)
Тарас Бондарчук — бокс (вагова категорія до 60 кг)
Максим Галінічев — бокс (вагова категорія до 56 кг)
Бронзові медалі:
Олег Вередиба — дзюдо (вагова категорія до 55 кг)
Дмитро Гонта — кульова стрільба (змішані командні змагання у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м)
Анастасія Бачинська — спортивна гімнастика (багатоборство, вільні вправи)
Олег Дорощук — легка атлетика (стрибки у висоту)
Владислав Остапенко — вільна боротьба (вагова категорія до 55 кг)
Софія Лискун — стрибки у воду (змішані командні змагання)
Дарина Плохотнюк і Олександр Мадей — спортивна акробатика (змішані пари).
"Зустріли в аеропорту "Бориспіль" наших славних юних олімпійців. 23 медалі та 10 місце у командному заліку — це справжній успіх. Подякував усім 55 юним атлетам та їхнім тренерам за гідну участь. Хлопці та дівчата, хоч і стомлені, проте щасливі від зустрічі з друзями, батьками та рідною землею", — написав перший віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Twitter.
Крім нього, в урочистій церемонії зустрічі юнацької олімпійської команди України з ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які пройшли в аргентинському Буенос-Айресі також взяли участь президент НОК України Сергій Бубка, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, тренери, батьки й друзі спортсменів.
Зустріли в аеропорту "Бориспіль" наших славних юних олімпійців. 23 медалі та 10 місце у командному заліку — це справжній успіх. Подякував усім 55 юним атлетам та їхнім тренерам за гідну участь. Хлопці та дівчата, хоч і стомлені, проте щасливі від зустрічі з друзями, батьками та рідною землею pic.twitter.com/GNocQwcamf— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 жовтня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу 3х3 увійшла у топ-4 Юнацької Олімпіади 2018 року.
Читайте всі новини по темі "Юнацька Олімпіада" на сайті "OBOZREVATEL".