''Тільки початок!'' Збірна України тріумфально повернулася з Юнацької Олімпіади

Збірна України у понеділок, 22 жовтня, повернулася на батьківщину з Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року, які відбулися у Буенос-Айресі. Наші співвітчизники завоювали на змаганнях 23 медалі — сім золотих, вісім срібних і вісім бронзових.

Як зазначив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook президент Федерації дзюдо України Роман Насіров, цей успіх є доказом сили української нації.

"Наші хлопці і дівчата привезли 23 медалі! Змагалися у 22 видах спорту. Важкі тренування, воля до перемоги, підтримка тренерів і вболівальників дали фантастичний результат. Наш дзюдоїст Олег Вередиба на Юнацькій Олімпіаді здобув першу медаль і завоював "бронзу", і це — тільки початок. Вітаю збірну із завершенням змагань! Ви — круті!" — написав Насіров.

Наводимо список медалістів збірної України

Золоті медалі:

Катерина Чорній — фехтування (особисті змагання у жіночій шпазі та командна першість)

Назар Чепурний — спортивна гімнастика (командна першість із мультидисциплін гімнастики)

Іван Тищенко — академічне веслування (чоловіча одиночка)

Валерія Іваненко — легка атлетика (метання молота)

Михайло Кохан — легка атлетика (метання молота)

Ярослава Магучіх — легка атлетика (стрибки у висоту)

Срібні медалі:

Денис Кесіль — плавання (200 м баттерфляєм)

Анастасія Прозорова — бадмінтон (командна першість)

Софія Лискун — стрибки у воду (вишка, 10 м)

Оксана Чудик — вільна боротьба (вагова категорія до 65 кг)

Назар Чепурний — спортивна гімнастика (опорний стрибок)

Христина Погранична — художня гімнастика (багатоборство)

Тарас Бондарчук — бокс (вагова категорія до 60 кг)

Максим Галінічев — бокс (вагова категорія до 56 кг)

Бронзові медалі:

Олег Вередиба — дзюдо (вагова категорія до 55 кг)

Дмитро Гонта — кульова стрільба (змішані командні змагання у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м)

Анастасія Бачинська — спортивна гімнастика (багатоборство, вільні вправи)

Олег Дорощук — легка атлетика (стрибки у висоту)

Владислав Остапенко — вільна боротьба (вагова категорія до 55 кг)

Софія Лискун — стрибки у воду (змішані командні змагання)

Дарина Плохотнюк і Олександр Мадей — спортивна акробатика (змішані пари).

"Зустріли в аеропорту "Бориспіль" наших славних юних олімпійців. 23 медалі та 10 місце у командному заліку — це справжній успіх. Подякував усім 55 юним атлетам та їхнім тренерам за гідну участь. Хлопці та дівчата, хоч і стомлені, проте щасливі від зустрічі з друзями, батьками та рідною землею", — написав перший віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Twitter.

Крім нього, в урочистій церемонії зустрічі юнацької олімпійської команди України з ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які пройшли в аргентинському Буенос-Айресі також взяли участь президент НОК України Сергій Бубка, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, тренери, батьки й друзі спортсменів.

Зустріли в аеропорту "Бориспіль" наших славних юних олімпійців. 23 медалі та 10 місце у командному заліку — це справжній успіх. Подякував усім 55 юним атлетам та їхнім тренерам за гідну участь. Хлопці та дівчата, хоч і стомлені, проте щасливі від зустрічі з друзями, батьками та рідною землею pic.twitter.com/GNocQwcamf — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу 3х3 увійшла у топ-4 Юнацької Олімпіади 2018 року.