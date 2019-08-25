The International 2019: в грандфіналі визначився переможець ЧС з Dota 2

У шанхайському комплексі "Мерседес-Бенц Арена" завершився плей-офф чемпіонату світу з Dota 2 The International 2019.

Європейська команда OG в грандфіналі обіграла співвітчизників Team Liquid з рахунком 3:1, ставши першим в історії дворазовим переможцем The International. Для перемоги OG знадобилося чотири карти.

Першу OG програли, але інші були виграні без особливих проблем. Крім титулу чемпіона світу, OG заробили 45% загального призового фонду. Сума в розмірі $ 15,6 млн, є рекордним виграшем в історії кіберспорту. Team Liquid за друге місце заробили трохи більше $ 4 млн.

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