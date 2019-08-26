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The International 2019: скільки заробили українці та інші учасники ЧС з Dota 2

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Переможець чемпіонату світу з Dota 2 команда OG заробила понад 15 мільйонів доларів після того, як впевнено обіграла у фіналі The International 2019 Team Liquid з рахунком – 3:1.

Для OG перемога на найпрестижнішому турнірі року стала другою поспіль. Скарбничку європейського колективу поповнили 15 588 305 доларів. Цей гонорар став рекордним в історії турніру.

Team Liquid за друге місце отримала 4 453 802 доларів. А китайська PSG.LGD, яка посіла третю сходинку, привезла з Шанхая $ 2 991 824.

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The International 2019: скільки заробили українці та інші учасники ЧС з Dota 2

Відзначимо, що українська команда Na'Vi за 13-16 місця отримала 498 637 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, узбецький геймер відзначився неймовірним досягненням на The International 2019, вигравши матч практично сам.

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Тема
Кіберспорт
Місце
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
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