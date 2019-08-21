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The International 2019: розклад та результати плей-офф ЧС з Dota 2 21 серпня

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У китайському Шанхаї продовжується фінальна стадія чемпіонату світу з Dota 2The International 2019 з призовим фондом 33 мільйони доларів.

У змаганнях, нагадаємо, беруть участь 16 команд, які розбиті на верхню і нижню сітки, а переможці групового етапу отримали право вибору першого суперника в іграх плей-офф.

Напередодні російська Virtus.pro програла китайській PSG.LGD і вилетіла в нижню сітку.

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The International 2019

The International 2019

The International 2019: розклад та результати плей-офф ЧС з Dota 2 21 серпня

Вашій увазі повний розклад на 21 серпня.

5:00 – Верхня сітка. OG (Європа) 2:0 Newbee (США)

8:00 – Верхня сітка. Team Secret (Європа) – Evil Geniuses (США)

11:00 – Нижня сітка, другий раунд

14:00 – Нижня сітка, другий раунд

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний гравець команди Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаєв під час The International 2019 зробив неймовірний трюк, довівши до істерики коментаторів

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Тема
Кіберспорт
Місце
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
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