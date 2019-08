The International 2019: результати плей-офф ЧС з Dota 2 20 серпня

У китайському Шанхаї у вівторок, 20 серпня, стартувала стадія плей-офф чемпіонату світу з Dota 2 – The International 2019.

У змаганнях беруть участь 16 команд, які розбиті на верхню і нижню сітки. При цьому переможці групового етапу отримали право вибору першого суперника.

У матчі-відкритті фінальної стадії змагань російська команда Virtus.pro без шансів програла китайській PSG.LGD – 0:2.

The International 2019

Вашій увазі повний розклад і результати 20 серпня.

6:00 – Верхня сітка. PSG.LGD (Китай) 2:0 Virtus.pro (Росія)

8:30 – Верхня сітка. Vici Gaming (Китай) – TNC Predator (Філіппіни)

10:40 – Нижня сітка. The Alliance (Швеція) – Royal Never Give Up (Китай)

12:30 – Нижня сітка. Fnatic (ЮВ-Азія) – Team Liquid (Європа)

13:30 – Нижня сітка. Infamous (Перу) – Keen Gaming (Китай)

17:10 – Нижня сітка. Mineski (ЮВ-Азія) – Natus Vincere (СНД)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість включення кіберспорту до програми Олімпіади.

