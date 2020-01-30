"Тебе знайдуть і вб'ють": Росію назвали жахливим регіоном світового MMA

Американський репортер Джордан Брін, який складав базу даних на сайті Sherdog.com, розповів про погрози, які надходили йому з Росії під час його роботи зі статистикою.

Хабіб Нурмагомедов (зверху)

Sherdog надає користувачам доступ до великої бази даних бійців змішаних єдиноборств (MMA). Брін прийшов до висновку, що найбільш проблемним і "жахливим регіоном" із точки зору складання статистики виявилася Росія, повідомляє The Athletic.

За словами Бріна, він неодноразово стикався з підозрілими заявками з Росії. "Це щось із чимось. Ми отримували листи від людей, яких неможливо навіть пробити в Google. Мене не раз погрожували вбити за поправки в статистиці боїв", – стверджує Брін.

"Приходить e-mail з урядовою адресою, і чувак такий: "Я глава такого-то департаменту. І, до речі, не поміняєш результат бою – тебе знайдуть і вб'ють", – заявив Брін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський хокеїст Райан Уітні, оцінив красу і розум росіянок, назвавши їх "чорнобильськими виродками і придурками" .

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!