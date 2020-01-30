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30 січня • оновлено в 22:21
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"Тебе знайдуть і вб'ють": Росію назвали жахливим регіоном світового MMA

2.1т
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Американський репортер Джордан Брін, який складав базу даних на сайті Sherdog.com, розповів про погрози, які надходили йому з Росії під час його роботи зі статистикою.

Хабіб Нурмагомедов (зверху)

Хабіб Нурмагомедов (зверху)

Sherdog надає користувачам доступ до великої бази даних бійців змішаних єдиноборств (MMA). Брін прийшов до висновку, що найбільш проблемним і "жахливим регіоном" із точки зору складання статистики виявилася Росія, повідомляє The Athletic.

За словами Бріна, він неодноразово стикався з підозрілими заявками з Росії. "Це щось із чимось. Ми отримували листи від людей, яких неможливо навіть пробити в Google. Мене не раз погрожували вбити за поправки в статистиці боїв", – стверджує Брін.

"Приходить e-mail з урядовою адресою, і чувак такий: "Я глава такого-то департаменту. І, до речі, не поміняєш результат бою – тебе знайдуть і вб'ють", – заявив Брін.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Місце
Росія
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ёб...ный смешной. А чпокнуть тебя не обещали? Запишись в #MyToo, мундель!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ещё не поняли? Это роися...
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