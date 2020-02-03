Супербоул-2020: в США відбулася найграндіозніша спортивна подія року

"Канзас-Сіті Чіфс" через 51 рік вдруге в історії став чемпіоном Національної футбольної ліги США (NFL).

У фіналі найбільш грандіозної та продаваної спортивної події року в Америці Супербоул-2020 "Чіфс" здолали "Сан-Франциско Найнерс" – 31:20. В останній раз команда з Канзасу ставала чемпіоном в 1969 році.

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Гра, яка проходила в Майамі, подарувала глядачам неймовірну драму і безліч яскравих емоцій. Перша половина завершилася з рівним рахунком – 10:10. У перерві для глядачів виступали мегазірки Шакіра та Дженніфер Лопес.

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Третя чверть склалася невдало для "Чіфс", які не набрали жодного очка, а у відповідь пропустили 10. Апогей напруги прийшовся на останню чверть. Довгий час команди не могли відзначитися, а потім "Канзас" отримав право відразу на три тачдауни та вирвав перемогу.

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул – найпопулярніша спортивна події року в США. За попередніми оцінками, нинішній фінал крім 70 тисяч уболівальників на стадіоні побачили понад 100 мільйонів телеглядачів. Крім того, президент США Дональд Трамп за 10 мільйонів доларів викупив 30 секунд рекламного часу для показу свого агітаційного ролика.

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Середня ціна квитка на фінал-2020 склала 5,5 тисяч доларів. Найдешевший коштував три тисячі, а найдорожчий – 90 тисяч. Супербоулу належать 19 місць в списку топ-20 найбільш рейтингових подій в історії американського ТБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сербський тенісист Новак Джокович здобув рекордну восьму перемогу в фіналах Australian Open.

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