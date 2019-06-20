Стріляли: "качалка" в Гідропарку опинилася в небезпеці

Культове місце Києва – тренажерний зал під відкритим небом у Гідропарку – опинився в небезпеці. Негласного адміністратора цієї спортивної мекки української столиці підстрелили напередодні.

Як повідомив у себе в Facebook громадський діяч Володимир Бондар, однією з причин нападу може стати переділ власності з метою знести спортивне містечко.

"Друзі, "качалка" у Гідропарку в небезпеці. Петю, трудами якого все функціонує і з'являються нові тренажери, просто виживають звідти. Порізали і прострелили ногу. Все це при повному потуранні з боку поліції! Треба щось робити. Виживуть Петю – розпиляють "качалку", – написав Бондар.

потерпілий Петро Facebook Володимира Бондаря

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом, відвідувач тренажерного залу, виконуючи вправи, проткнув голову металевим гаком тренажера, після чого самостійно не міг звільниться.

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