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Стріляли: "качалка" в Гідропарку опинилася в небезпеці

2.4тЧитати матеріал російською

Культове місце Києва – тренажерний зал під відкритим небом у Гідропарку – опинився в небезпеці. Негласного адміністратора цієї спортивної мекки української столиці підстрелили напередодні.

Стріляли: "качалка" в Гідропарку опинилася в небезпеці

Як повідомив у себе в Facebook громадський діяч Володимир Бондар, однією з причин нападу може стати переділ власності з метою знести спортивне містечко.

"Друзі, "качалка" у Гідропарку в небезпеці. Петю, трудами якого все функціонує і з'являються нові тренажери, просто виживають звідти. Порізали і прострелили ногу. Все це при повному потуранні з боку поліції! Треба щось робити. Виживуть Петю – розпиляють "качалку", – написав Бондар.

Стріляли: "качалка" в Гідропарку опинилася в небезпеці

потерпілий Петро

потерпілий Петро

Facebook Володимира Бондаря

Новини
У Києві трапилася стрілянина біля метро: є постраждалі

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом, відвідувач тренажерного залу, виконуючи вправи, проткнув голову металевим гаком тренажера, після чого самостійно не міг звільниться.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Гідропарк
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Борисс Робот
Борисс Робот
спорт лайф наверное... последних свободных качков пытается загнать на буржуйские тренажеры...
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