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11 січня • оновлено в 20:04
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Стало відомо, скільки Конор заробить за повернення в октагон

Стало відомо, скільки Конор заробить за повернення в октагон
Названо приголомшливі цифри
1.3т Читати матеріал російською

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор за свій бій-камбек проти Дональда Серроне отримає п'ять мільйонів доларів. Його опонент – всього два, повідомляє The Republic.

Ірландець не бився в UFC після поразки в бою з росіянином Хабібом Нурмагомедовим. За той поєдинок Ноторіус заробив три мільйони, Хабіб – на один менше.

Відзначимо, що ірландський ексчемпіон у легкiй і напівлегкій вазі битиметься з американцем у рамках шоу UFC 246 в суботу, 18 січня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали Конора МакГрегора фаворитом бою з Дональдом Серроне.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Конор МакГрегор
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