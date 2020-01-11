Стало відомо, скільки Конор заробить за повернення в октагон

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор за свій бій-камбек проти Дональда Серроне отримає п'ять мільйонів доларів. Його опонент – всього два, повідомляє The Republic.

Ірландець не бився в UFC після поразки в бою з росіянином Хабібом Нурмагомедовим. За той поєдинок Ноторіус заробив три мільйони, Хабіб – на один менше.

Відзначимо, що ірландський ексчемпіон у легкiй і напівлегкій вазі битиметься з американцем у рамках шоу UFC 246 в суботу, 18 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали Конора МакГрегора фаворитом бою з Дональдом Серроне.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!