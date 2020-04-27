Стало відомо про стан госпіталізованого батька Хабіба

Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров заявив, що батько чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, перебуває в стабільному стані.

"Я вже зателефонував, до речі, хлопцям. Мені сказали, що в Абдулманапа стан стабільний. Так що, все в порядку у нього буде", – цитує слова Тактарова видання Pravda.ru.

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова Sportbox

Відзначимо, що в суботу, 25 квітня, Адбулманап був госпіталізований в Дагестані з підозрою на пневмонію. Йому зробили тест на коронавірус, але його результат поки невідомий. Батько Хабіба є тренером по самбо і змішаним єдиноборствам. За свою кар'єру він виховав 20 чемпіонів світу з бойового самбо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Абдулманап Нурмагомедов заявив, що батько українського чемпіона WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолій буде тренувати чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова перед його боєм з Флойдом Мейвезером.

5 березня Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявив, що готовий вийти на бій проти Хабіба Нурмагомедова або Конора МакГрегора, якщо йому заплатять 600 мільйонів доларів.

Раніше Абдулманап Нурмагомедов запропонував цікавий формат бою проти Флойда Мейвезера і прокоментував інформацію про його проведення.

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