Стали відомі умови реваншу Хабіба й Конора

Президент UFC Дейна Вайт розповів, що необхідно для організації матчу-реваншу між Конором МакГрегором і Хабібом Нурмагомедовим.

"Спершу МакГрегор має перемогти "Ковбоя" Серроне, що буде зовсім непросто. Бій відбудеться в категорії 170 фунтів, тому Серроне не потрібно працювати над вагою. Потім Хабіб має побити Фергюсона. Якщо обидві події реалізуються, то так, я думаю, що ми зможемо провести рематч", – процитував слова Вайта Джед Гудман у Twitter.

Dana discussing Conor / Khabib2 on Rich Eisen Show: He's gotta beat Cowboy Cerrone, which is a very tough fight, especially at 170, w / o Cowboy having to cut weight. Then, Khabib has to beat Tony Ferguson. If both of those things happen, then yeah, I think we can make the rematch.