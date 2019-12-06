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6 грудня • оновлено в 13:51
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Стали відомі умови реваншу Хабіба й Конора

1.1т
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Президент UFC Дейна Вайт розповів, що необхідно для організації матчу-реваншу між Конором МакГрегором і Хабібом Нурмагомедовим.

"Спершу МакГрегор має перемогти "Ковбоя" Серроне, що буде зовсім непросто. Бій відбудеться в категорії 170 фунтів, тому Серроне не потрібно працювати над вагою. Потім Хабіб має побити Фергюсона. Якщо обидві події реалізуються, то так, я думаю, що ми зможемо провести рематч", – процитував слова Вайта Джед Гудман у Twitter.

Хабіб Нурмагомедов і Конор МакГрегор

Хабіб Нурмагомедов і Конор МакГрегор

Спорт-Експрес

Нагадаємо, що свій наступний бій Конор МакГрегор проведе проти Дональда Серроне в січні, а Нурмагомедов зійдеться з Тоні Фергюсоном у квітні.

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Тема
UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тонi Фергюсон
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