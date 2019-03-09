"Спровокували": Ємельяненко безглуздо виправдався за п'яний скандал

Російський боєць Олександр Ємельяненко звинуватив правоохоронців у провокації. Спортсмен сів за кермо в нетверезому стані і відмовився виходити з машини за наказом співробітників поліції, а потім чинив опір і ображав їх при затриманні.

"Не визнаю себе винним. Вся ситуація була спровокована співробітниками поліції. Спровокована на грубе спілкування, грубу розмову і відповідну поведінку. Коли вони підходили до мене без включених реєстраторів, вони говорили зі мною зовсім інакше", - цитує Ємельяненка ToFight.

Олександр Ємельяненко instagram.com/alexemelyanenko

За словами бійця, на камеру правоохоронці почали вести себе інакше.

"Коли вони спровокували мене, коли вони побачили, що я готовий з ними спілкуватися в такому ж тоні, що і вони зі мною, вони включили відеореєстратори і стали спілкуватися зі мною люб'язно", - безглуздо виправдався Ємельяненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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