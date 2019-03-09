"Спровокували": Ємельяненко безглуздо виправдався за п'яний скандал

Російський боєць Олександр Ємельяненко звинуватив правоохоронців у провокації. Спортсмен сів за кермо в нетверезому стані і відмовився виходити з машини за наказом співробітників поліції, а потім чинив опір і ображав їх при затриманні.
"Не визнаю себе винним. Вся ситуація була спровокована співробітниками поліції. Спровокована на грубе спілкування, грубу розмову і відповідну поведінку. Коли вони підходили до мене без включених реєстраторів, вони говорили зі мною зовсім інакше", - цитує Ємельяненка ToFight.
Олександр Ємельяненко
instagram.com/alexemelyanenko
За словами бійця, на камеру правоохоронці почали вести себе інакше.
"Коли вони спровокували мене, коли вони побачили, що я готовий з ними спілкуватися в такому ж тоні, що і вони зі мною, вони включили відеореєстратори і стали спілкуватися зі мною люб'язно", - безглуздо виправдався Ємельяненко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександра Емельяненка затримали в стані алкогольного сп'яніння першого березня після того, як він зник з місця ДТП в Кисловодську. Тоді ж в мережі з'явилося відео, де боєць грубо спілкується зі співробітником поліції.
Російський боєць Сергій Харитонов закликав главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова ізолювати Ємельяненка.
На наступний день спортсмен був засуджений за непокору співробітникам поліції. Ємельяненко визнав провину і вибачився за свою поведінку.
Після п'яного скандалу керівництво Російського чемпіонату з боїв у клітці (RCC) скасувало бій Ємельяненку.
Адвокати російського бійця подали апеляцію, щоб пом'якшити запобіжний захід спортсмена, проте суд залишив в силі початковий вердикт.
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