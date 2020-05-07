"Спробувати заразитися": російський боєць MMA зробив шокуюче зізнання про коронавірус

Російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов зізнався, що намагався спеціально заразитися коронавірусом, "щоб зрозуміти, що це за вірус такий".

"Скажу чесно – я кожен день тренуюся. Навіть якщо хтось поруч кашляє, я цього не боюся. Обливаюсь щодня холодною водою. Зізнаюся, коли був у Москві, ходив у такі місця, де люди кашляють – було бажання самому спробувати заразитися коронавірусом, щоб зрозуміти на собі, що це за вірус такий. на жаль чи на щастя, цього не сталося. Видно, імунна система працює", – сказав Харитонов у себе в Instagram.

Сергій Харитонов RT News

@kharitonovmma

На рахунку росіянина 37 поєдинків, в яких він здобув 30 перемог. В останньому бою він нокаутував бразильця Фернандо Родрігеса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда "Ред Булл" з Формули-1 збиралася спеціально заразити своїх пілотів коронавірусом.

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