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7 лютого • оновлено в 09:38
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Спроба самогубства російської чемпіонки світу: з'явилися нові подробиці

9.2т
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У лікарні, куди поступила чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики, росіянка Олександра Солдатова, прокоментували стан її здоров'я після спроби суїциду.

"Вчора до нас надійшла, поки відвідувачам до неї не можна. Стан задовільний, температура ввечері та вранці – 36,8°С", – цитує слова лікарів агентство RT.

Олександра Солдатова

Олександра Солдатова

EADaily

Тренерка 21-річної спортсменки Анна Дяченко була шокована новиною про госпіталізацію своєї підопічної.

"Я не знаю про цей факт. Вчора вранці Саша телефонувала з лікарні, сказала, що здає аналізи й щоб я не хвилювалася. Те, що я чую зараз, для мене такий же шок, як і для всіх", – заявила вона.

Як повідомляє агентство "Спорт Експрес", сама гімнастка назвала свої дії дурістю та щиро шкодує про скоєне.

"Нерозумно зробила. Одразу після цього злякалася й пішла в лікарню", – заявила вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Солдатова намагалася покінчити життя самогубством, завдавши собі ножового поранення.

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Тема
художня гімнастика
Місце
Росія
Тег
самогубство
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