Спортсменка з підозрою на коронавірус жахнулася умовами в московській лікарні

Російська більярдистка Христина Ткач нажахана умовами утримання на карантині в московській лікарні, в яку вона потрапила після повернення з Італії.

"Ми повинні бути на карантині, але водночас ніякого дотримання правил немає, і шанс заразитися саме тут значно вищий, ніж у самому Китаї. Підселяють "свіженьких" із незрозумілим діагнозом в палати до цілковито здорових людей із негативними тестами. Немає дезінфекції, медсестри та медпрацівники надягають маски через раз, ніхто не дотримується жодних інших заходів безпеки. Ми ходимо в один туалет і душ", – розповіла про ситуацію Ткач у себе в Instagram.

Христина Ткач Predator Cues

Варто зазначити, що завдяки поширенню цього допису в соціальних мережах росіянку та всіх інших пацієнтів лікарні перевели в інший медзаклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, звідки приїхала більярдистка, зафіксовано вже понад півтори тисячі випадків зараження коронавірусом.

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