Спортсменка з підозрою на коронавірус жахнулася умовами в московській лікарні

Російська більярдистка Христина Ткач нажахана умовами утримання на карантині в московській лікарні, в яку вона потрапила після повернення з Італії.
"Ми повинні бути на карантині, але водночас ніякого дотримання правил немає, і шанс заразитися саме тут значно вищий, ніж у самому Китаї. Підселяють "свіженьких" із незрозумілим діагнозом в палати до цілковито здорових людей із негативними тестами. Немає дезінфекції, медсестри та медпрацівники надягають маски через раз, ніхто не дотримується жодних інших заходів безпеки. Ми ходимо в один туалет і душ", – розповіла про ситуацію Ткач у себе в Instagram.
Христина Ткач
Predator Cues
UPD: Дякую всім за вашу участь і поддержку💕 Нас всіх перевели в іншу лікарню, сестру виписали. Друзі, привіт! Не думала, що буду колись таке писати, але настав цей день. І зараз потрібна ваша допомога - ми повинні розповсюдити цю інформацію. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо змінити цю ситуацію разом. Без вас ніяк. Тому що на наші ЗМІ покладатися не можна, інформація змінюється, як погода останні пару днів, ви самі все розумієте. Чесно, я була вкрай спокійна і знала, що мої шанси, що нічого немає - дуже великі. Так само, як і у моєї сестри. Але зараз я пишу цей пост, і мої руки злегка тремтять. 24 числа Я прибула з Італії, де вилітала з аеропорту в Венеції, а перебувала 2 дня в місті Тревізо. Як ми знаємо, в цьому районі почалося швидке поширення коронавируса, вчора було 1,500 хворих, всього за 1 тиждень. Я відчувала нездужання і в четвер у мене почалося погіршуватися самопочуття. Симптоми - сухий кашель і сильна втома. У п'ятницю, 28 лютого, піднялася температура до 37. Аналогічна історія була і у моєї сестри-в п'ятницю з ранку почався сухий кашель, а до вечора піднялася температура до 37,6 і було дуже сильне нездужання. Було прийнято рішення, щоб уникнути ризику для наших близьких і друзів, а також тому що ми незабаром відлітали з країни обидві, перевіритися на вірус, адже була маса джерел, які запевняли, що це процедура швидка, що треба перевірятися, - в загальному заклик до нашої свідомості і відповідальності. Нас забрали по черзі на швидкій допомозі в Інфекційну клінічну лікарню # 1 Продовження в каруселі ➡️➡️
Варто зазначити, що завдяки поширенню цього допису в соціальних мережах росіянку та всіх інших пацієнтів лікарні перевели в інший медзаклад.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, звідки приїхала більярдистка, зафіксовано вже понад півтори тисячі випадків зараження коронавірусом.
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