Спортсмен втратив світовий рекорд, з'ївши шматок м'яса

90-річний американський велосипедист Карл Гроув провалив антидопінговий тест і позбувся світового рекорд, встановленого на національному чемпіонаті.

Карл Гроув The New Daily

Аналіз, проведений лабораторією Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) в Солт-Лейк-Сіті, підтвердив наявність кломифена в одній з харчових добавок, які використовував спортсмен. За словами Гроува заборонені речовини потрапили в його організм після з'їденого їм шматка м'яса. повідомляє портал Inside the Game.

US Cycling Athlete Carl Grove Accepts Public Warning https://t.co/6q5AVwRa23 pic.twitter.com/1DTjlnQuXl - USADA (@usantidoping) 5 січня 2019 р

Тренболон – анаболічний стероїд, який за ефектом багаторазово перевершує робочі здатності тестостерону і нандролонов. Кломифен використовується для лікування порушень фертильності (протилежно поняттю "стерильність") у чоловіків і жінок.

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