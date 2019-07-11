Спортивний суд ухвалив сенсаційне рішення щодо друга Путіна

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні задовольнив апеляцію віцепрем'єра Росії Віталія Мутка на довічну заборону на відвідування Олімпійських ігор.

Як повідомляється у рішенні CAS, у 2017 році комісія Міжнародного олімпійського комітету під керівництвом Самуеля Шміда не знайшла доказів прямої участі Мутка у маніпуляціях із допінг-пробами російських спортсменів під час Ігор-2014 у Сочі, але порахувала його відповідальним за те, що сталося. Нагадаємо, в той час Мутко очолював міністерство спорту РФ. МОК довічно заборонив російському чиновнику відвідувати Олімпійські ігри, проте незабаром Мутко подав апеляцію.

Віталій Мутко

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Спортивний арбітражний суд постановив: "Апеляцію Віталія Мутка від 26 грудня 2017 року задовольнити. Рішення щодо Віталія Мутка, ухвалене виконкомом МОК 5 грудня 2017 року, скасовується".

Як повідомляв OBOZREVATEL, допінг-кат РФ розкрив підлий план Мутка щодо російських футболістів.

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