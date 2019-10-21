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21 жовтня • оновлено в 21:47
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Спочатку Україна: стало відомо про сенсаційне рішення МакГрегора

3.6т Читати матеріал російською

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор у вівторок, 22 жовтня, відвідає Київ.

Ірландський боєць прилетить із коротким візитом до столиці України, де, зокрема, зустрінеться з журналістами. Деталі перебування в нашій країні колишнього чемпіона світу в легкій вазі поки невідомі. Поїздка в Україні відбувається на запрошення бренду Parimatch, світовим амбасадором якого спортсмен став у 2019 році. Це буде перший візит Конора в країну.

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Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Крім того, як пише RT, вже в четвер ірландець проведе пресконференцію в Москві. Особливо це цікаво з урахуванням того, що рік тому МакГрегор зазнав поразки від росіянина Хабіба Нурмагомедова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор розповів про дату свого наступного бою в UFC і назвав майбутнього суперника.

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Тема
UFC
Особа
Конор МакГрегор
Місце
Україна Київ
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