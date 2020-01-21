"Соромно": у збірній України трапилася "ганебна ситуація"

Гравець збірної України з гандболу Владислав Остроушко розповів про неприємну ситуацію з екіпіровкою команди на чемпіонаті Європи.

Владислав Остроушко xsport.ua

"А ніхто не задавався питанням, чому ми виступали в чорно-білій формі, що не підв'язаною до національних кольорiв? Честь яких ми власне і відстоюємо. На першому тренуванні у Відні нас офіційний фотограф ЄГФ здивовано запитує:"Ви – збірна?". Ми: "Так, збірна України". Мабуть, він не повірив, що ще так буває, коли команда одягнена хто на що. Соромно. У 2020 році нам не можуть видати дві пари однакових футболок та шортів, щоб було написано "Україна" . Просто хотілося одного – виглядати як команда. Знали б, що так буде, самі б скинулися а футболки", - цитує гандболіста xsport.ua.

За словами лівого напівсереднього національної команди їх перед Євро запевняли, що вони на топ-турнірі будуть укомплектовані всім необхідним.

"Наскільки я знаю, наш головний тренер пропонував допомогти формою Joma, адже офіс фірми знаходиться в Іспанії, недалеко від нього. Сказали не турбуватися, федерація розбереться. В результаті – коли видали екіпіровку, все зрозуміли, що за 15 років нічого не змінилося. В такі моменти відчуваєш, що ти нікому не потрібен. Ми немов аматори – зібралися після роботи зіграти турнірчик", – сказав Остроушко.

У коментарях вболівальники назвали таку ситуацію ганьбою.

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

Нагадаємо, що Україна програла всі три поєдинки на груповій стадії, вилетівши з чемпіонату Європи.

Капітан збірної Австрії з гандболу Нікола Білик, з жалем оцінив нинішню ситуацію в Донецьку.

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