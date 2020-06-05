Соловйов показав тактику безконтактного бою: спортивні підсумки 4 червня

Російський тренер Юрій Сьомін може очолити київське "Динамо", а пропагандист Володимир Соловйов показав техніку безконтактного бою.
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