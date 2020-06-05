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5 червня • оновлено в 10:42
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Соловйов показав тактику безконтактного бою: спортивні підсумки 4 червня

2.4т
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Російський тренер Юрій Сьомін може очолити київське "Динамо", а пропагандист Володимир Соловйов показав техніку безконтактного бою.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 4 червня.

Крім того, легендарний російський хокеїст В'ячеслав Фетисов оцінив життя в РФ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Юрій Сьомін Володимир Соловйов
Тег
ФК Динамо Київ
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