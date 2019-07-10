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Смерть на побаченні: що відомо про загибель російської спортсменки в Польщі

5.3т Читати матеріал російською

Стали відомі перші версії загибелі російської гандболістки Катерини Корольової в Польщі. Дівчина померла під час побачення.

Трагедія сталася після закінчення чемпіонату Європи з пляжного гандболу в польському Старе-Яблонкі. Після завершення фіналу для учасників було організовано святковий банкет. 20-річна Катя Корольова домовилася про побачення з хлопцем, з яким познайомилася тут же. Пара вирішила скупатися в місцевому озері. Дівчина стрибнула з пірсу і не спливла, повідомляє телеграм-канал Mash.

Катерина Корольова

Катерина Корольова

Федерація гандболу України

Новини
Безглузда смерть російської спортсменки: стали відомі деталі

Основних версій загибелі дівчини розглядається дві: серцевий напад або асфіксія на тлі перепаду температур. За оцінкою медиків, це може статися навіть з абсолютно здоровою людиною. Польська поліція завела справу про ненавмисне вбивство. Друга дівчини допитали, але тут же відпустили - він повернувся в Росію.

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Польща
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