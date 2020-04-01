"Скільки зможете протриматися?" Тренер Ємельяненка висміяв ситуацію з коронавірусом

Тренер російського бійця змішаних єдиноборств Олександра Емельяненко Мурад Бічуєв висміюючи зневажливо ставиться до пандемії коронавірусу в світі.
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Наставник скандального спортсмена вважає, що паніка з приводу епідемії є штучно створеною.
Олександр Ємельяненко
кадр з відео
"Вважаю, що не варто розводити таку паніку. Подивіться, як активно люди стали запасатися товарами. Але скільки ви зможете протриматися на них? Тиждень? Два? Це нічого не дасть", – наводить слова Бічуєва RT російською.
Відзначимо, що Олександр Ємельяненко свій найближчий бій проведе проти Магомеда Ісмаїлова. Поєдинок було перенесено на 23 липня через коронавірус і карантин в Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко записав несподіване звернення до дівчат, попросивши їх не писати особисті повідомлення в соціальних мережах.
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