"Скільки зможете протриматися?" Тренер Ємельяненка висміяв ситуацію з коронавірусом

Тренер російського бійця змішаних єдиноборств Олександра Емельяненко Мурад Бічуєв висміюючи зневажливо ставиться до пандемії коронавірусу в світі.

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Наставник скандального спортсмена вважає, що паніка з приводу епідемії є штучно створеною.

Олександр Ємельяненко кадр з відео

"Вважаю, що не варто розводити таку паніку. Подивіться, як активно люди стали запасатися товарами. Але скільки ви зможете протриматися на них? Тиждень? Два? Це нічого не дасть", – наводить слова Бічуєва RT російською.

Відзначимо, що Олександр Ємельяненко свій найближчий бій проведе проти Магомеда Ісмаїлова. Поєдинок було перенесено на 23 липня через коронавірус і карантин в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко записав несподіване звернення до дівчат, попросивши їх не писати особисті повідомлення в соціальних мережах.

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