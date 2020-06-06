Синхроністка Алла Шишкіна показала те, що завжди залишається під водою

Дворазова олімпійська чемпіонка, 14-разова чемпіонка світу, п'ятиразова чемпіонка Європи з синхронного плавання Алла Шишкіна розповіла, як виглядає підводна частина підтримок в її виді спорту.

"Підтримками називаються всі викиди з води і конструкції, які якийсь час проносять по поверхні води під час виконання програм. І ті, де сім спортсменок виштовхують одну, і там, де троє штовхають одного, і навіть в дуеті, коли один штовхає свого партнера", – написала Шишкіна в Instagram, приклавши кілька фотографій.

Алла Шишкіна @ allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкіна @ allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкіна @ allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкіна @ allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкіна @ allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкіна @ allashishkina_rusallo4ka

Існують різні платформи для викидів: решітки руками, поштовх з плечей, поштовх з ніг, коли просто штовхають руками за ноги або за плечі. ⠀

"Зробила для вас добірку саме підводних фото, щоб ви могли зрозуміти, хто як працює під час підтримки. У кожного своя функція, яку людина дуже чітко виконує. Так як виступаємо ми без окулярів, то на тренуваннях відпрацьовуємо все до автоматизму, щоб випадково не схопити не те, що потрібно. Найчастіше моя функція саме бути платформою, коли на моїх плечах або руках стоїть акробатка", – розповіла спортсменка

За словами дівчини, бувають курйозні ситуації на тренуваннях.

"Коли пірнаєш, одну твою ногу тримають троє, а другу тільки одна людина. Природно, починається крен, але навіть в такій ситуації не завжди все закінчується провалом. Завдяки гарному почуттю балансу платформи і майстерності акробатки, завалу можна уникнути. І те, що було під водою, залишиться під водою", – підсумувала Шишкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильські спортсменки-близнючки, які виступають в синхронному плаванні, Беатріс і Бранка Ферес викликали справжній фурор серед шанувальників, влаштувавши спокусливу фотосесію на пляжі.

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