Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Шаміль Шахбулатов (11-3) зазнав сенсаційної поразки на турнірі Absolute Championship Akhmat 105.

Титульний бій у найлегшій вазі проти бразильця Даніеля Олівейри (27-6-1) пройшов всі п'ять раундів і завершився перемогою претендента одноголосним рішенням суддів. Даніел став новим чемпіоном АСА в своєму дивізіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць змішаних єдиноборств Тимур Нагібін серйозно травмувався у фіналі турніру в Єкатеринбурзі RCC: Road to PFL.

Під час бою проти Михайла Одинцова Нагібін в першому раунді отримав сильний удар коліном в спину, але не дивлячись на різку біль зміг продовжити зустріч.

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