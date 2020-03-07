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7 березня • оновлено в 12:35
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Шаміль Шахбулатов сенсаційно програв Даніелю Олівейрі на ACA 105

1.7т
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Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Шаміль Шахбулатов (11-3) зазнав сенсаційної поразки на турнірі Absolute Championship Akhmat 105.

Титульний бій у найлегшій вазі проти бразильця Даніеля Олівейри (27-6-1) пройшов всі п'ять раундів і завершився перемогою претендента одноголосним рішенням суддів. Даніел став новим чемпіоном АСА в своєму дивізіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць змішаних єдиноборств Тимур Нагібін серйозно травмувався у фіналі турніру в Єкатеринбурзі RCC: Road to PFL.

Під час бою проти Михайла Одинцова Нагібін в першому раунді отримав сильний удар коліном в спину, але не дивлячись на різку біль зміг продовжити зустріч.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Место на паРРаше паРРашнику указали!
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1
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
А чего вы не пишете о том, что ваша сборная по хоккею с мячом "сенсационно проиграла" Венгрии (4:1) здесь, у нас, в Иркутске, а????
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ahoh Yuzz38, не мычи, мент.
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