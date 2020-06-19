Шахіст Пономарьов розповів, на що перетворився Крим: підсумки спорту 18 червня

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав винних у невдачах команди, а український чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов висловився про ситуацію в Криму.

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Крім того, український боксер Іван Редкач посміявся над Василем Ломаченком, побачивши тренування його майбутнього суперника Теофімо Лопеса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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