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8 січня • оновлено в 13:04
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"Сам літав": депутат "Слуги народу" відреагував на катастрофу літака МАУ в Ірані

3.2т
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Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував трагедію з українським літаком Boeing 737, що розбився в Ірані.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Instagram Жана Беленюк

Знаменитий спортсмен висловив співчуття рідним і близьким загиблих, заявивши, що сам неодноразово літав горезвісним рейсом PS752 "Міжнародних авіаліній України".

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Катастрофа літака МАУ в Ірані: з'явився список загиблих українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак Boeing 737, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб), розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 11 українців.

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Жан Беленюк
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Он негр что ли??
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