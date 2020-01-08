"Сам літав": депутат "Слуги народу" відреагував на катастрофу літака МАУ в Ірані

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував трагедію з українським літаком Boeing 737, що розбився в Ірані.

Жан Беленюк Instagram Жана Беленюк

Знаменитий спортсмен висловив співчуття рідним і близьким загиблих, заявивши, що сам неодноразово літав горезвісним рейсом PS752 "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак Boeing 737, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб), розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 11 українців.

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