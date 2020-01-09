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9 січня • оновлено в 13:19
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Росіянка ледь не вбилася під час підготовки до відкриття юнацької Олімпіади

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35-річна ковзанярка з Росії отримала важкі травми після падіння на лід з п'ятиметрової висоти в рамках підготовки до церемонії відкриття юнацької зимової Олімпіади.

Як повідомляє агентство The Sun, росіянка, яка проживає в Німеччині, втратила рівновагу, коли її підняли до перекриття хокейного стадіону в Лозанні за допомогою троса.

Арена, на якій трапився інцидент

Арена, на якій трапився інцидент

Le Nouvelliste

"Система не вийшла з ладу. Це ковзанярка не зуміла втримати рівновагу", – заявила представниця поліції Лозанни Олівія Кутруццола.

Варто зазначити, що підготовка до церемонії відкриття відновилася після одного дня паузи. Олімпіада починається в четвер, 9 січня, на тій же арені, незважаючи на інцидент з росіянкою.

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Місце
Швейцарія Лозанна
Тег
отримав травму
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