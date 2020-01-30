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30 січня • оновлено в 22:21
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Російського нокаутера з 19 перемогами вирубали за 33 секунди - відео нокауту

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Відомий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олексій Єфремов (19-9-1) зазнав принизливої поразки від болгарина Миколи Діпчікова (17-7-1).

Поєдинок в середній вазі відбувся в Краснодарі в рамках турніру Absolute Championship Akhmat 97 і завершився достроково. Вже на 33-й секунді бою Діпчіков ефектно зловив опонента на контратаці і відразу ж добив його.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіянин Олександр Бобров зазнав нищівної поразки на вечорі професійного боксу в Єкатеринбурзі.

Поєдинок в середній вазі проти дагестанського бійця Муси Мусаєва завершився достроково. У другому раунді Бобров пропустив найсильніший аперкот, який зробив з його носа криваве місиво.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Місце
Росія Єкатеринбург
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